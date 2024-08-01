الرياضة

رضا عبدالعال يوضح رأيه في ميكالي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي ميكالي يعمل في ظروف صعبة قبل السفر للمشاركة في أولمبياد باريس.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة باراجواي، يوم الجمعة 2 أغسطس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ربع النهائي.

تصريحات رضا عبد العال حول ميكالي

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: “ميكالي تعرض لظروف صعبة مع المنتخب الأولمبي ورغم ذلك نجح في تحقيق التأهل إلى دور الثمانية في أولمبياد باريس والفوز التاريخي على إسبانيا”.

وأضاف: "المنتخب الأولمبي كان يحتاج انضمام مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي ومحمد عبد المنعم مدافع فريق قبل المشاركة في أولمبياد باريس".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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