نجم الأهلي السابق ينتقد الشناوي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تراجع ملحوظ في الفترة الأخيرة على الرغم من مشاركته بشكل أساسي مع القلعة الحمراء.

رضا عبدالعال: مستوى الشناوي متراجع مع الأهلي

وقال رضا عبدالعال نجم الأهلي السابق، خلال تصريحات تلفزيونية: "من وجهة نظري أن مستوى محمد الشناوي في تراجع مستمر ويجب منح الفرصة إلى مصطفى شوبير في حماية عرين القلعة الحمراء في الفترة المقبلة".

وأضاف عبد العال: "مصطفى شوبير أفضل من محمد الشناوي ويجب أن يحصل على فرصته كاملة في حماية عرين النادي الأهلي".