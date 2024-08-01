عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد أمام ريال بيتيس

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الأساسي لخوض مباراة اليوم أمام ريال بيتيس الإسباني.

يلتقي مانشستر يونايتد بنظيره ريال بيتيس في مباراة ودية، ضمن استعدادات كلا الفريقين للموسم المقبل.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ريال بيتيس

جاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام ريال بيتيس، على النحو التالي:

حراسة المرمى: هيتون

خط الدفاع: هاري أماس، ماجواير، لينديلوف، وان بيساكا

خط الوسط: كاسيميرو، ماكتومناي، إريكسن

خط الهجوم: سانشو، ماركوس راشفورد، أماد ديالو

وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام ريال بيتيس، على ملعب سان دراجون في سان دييجو “كاليفورنيا”، اليوم الخميس.

وتنطلق بداية مباراة مانشستر يونايتد وريال بيتيس، في تمام الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت مدينتي القاهرة ومكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبوظبي.