عاجل.. صلاح يسجل هدفًا في فوز ليفربول على آرسنال

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق ليفربول، بمشاركة النجم المصري محمد صلاح، فوزًا مثيرًا على حساب آرسنال وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما بالولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم الخميس.

نتيجة مباراة ليفربول وآرسنال اليوم الخميس

جاءت ودية ليفربول وآرسنال، ضمن تحضيرات كلا الفريقين للموسم الرياضي الجديد 2024/25.

بدأ فريق ليفربول، مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من: “كيليهير، تسيميكاس، فان دين بيرج، كوانساه، برادلي، وهارفي إليوت، سوبوسلاي، كورنتيس جونز، فابيو كارفاليو، ديوجو جوتا، محمد صلاح”.

افتتح محمد صلاح، التسجيل بهدف أول لصالح ليفربول أمام آرسنال في الدقيقة “13” بعد انطلاقة سريعة من الجانب الأيمن لينفرد بمرمى الجانرز ويضع فريقه في المقدمة.

وأضاف كارفاليو، هدف ليفربول الثاني خلال الدقيقة “34”، بعد لعبة جماعية رائعة ترجمها في شباك آرسنال لتصبح النتيجة لصالح الريدز (2-0).

وسجل كاي هافرتز، هدف آرسنال الوحيد في اللقاء بالدقيقة “40” بعد أن وصلت إليه الكرة أمام المرمى وسددها بسهولة.

واستمرت مشاركة محمد صلاح حتى خروجه بالدقيقة “72”، قبل أن ينتهي اللقاء فيما بعد بفوز ليفربول على حساب آرسنال 2-1.