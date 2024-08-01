نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والبنك في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة البنك الأهلي، وذلك بعد الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدف، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والبنك الأهلي التاسعة مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي.

وتذاع مباراة الأهلي والبنك الأهلي، عبر مجموعة قنوات «أون تايم سبورت»؛ الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الممتاز بشكل حصري عبر شاشتها.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 72 نقطة من 28 مباراة حقق الفوز في 23 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين.

بينما يتواجد البنك الأهلي المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 15مباراة.