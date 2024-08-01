نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سلوت يفاجئ صلاح بهذه الكلمات بعد ودية ليفربول وآرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول، أن النجم المصري محمد صلاح بمثابة "قدوة" في الريدز ويتمتع بكامل لياقته البدنية.

سلوت: صلاح كان قدوة لعدة سنوات في ليفربول

تحدث سلوت عقب مباراة ليفربول وآرسنال، صباح اليوم الخميس حيث قال: "محمد صلاح كان قدوة لعدة سنوات. لقد عاد لائقًا حقًا".

تابع: "فقد أخبرني أن العودة بكامل لياقته، هذا أمر طبيعي بالنسبة له لكن إذا استخدمت صلاح كمثال فقط. فلن أكون عادلًا مع اللاعبين الآخرين".

وأضاف: "على الرغم من أنها مباراة ودية، فأنت تريد الفوز. حتى في التدريبات يجب أن تفعل كل شيء للفوز".

وواصل سلوت: "أنت دائمًا تريد معرفة ما يمكن للشباب فعله. لقد قدموا أداءً جيدًا حقًا".

وفاز ليفربول على آرسنال بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت ضمن تحضرات الطرفين للموسم المقبل.

وسجل محمد صلاح، هدف ليفربول الأول في الدقيقة "13" حيث انفرد بالمرمى بعد انطلاقة سريعة بالجانب الأيمن من منتصف الملعب.