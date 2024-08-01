نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة تريزيجيه.. موعد مباراة طرابزون سبور وروجومبيرك في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور بقيادة نجمه المصري محمود تريزيجيه، مع نظيره فريق روجومبيرك، مساء اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي في موسمه الجديد.

موعد مباراة طرابزون سبور وروجومبيرك في الدوري الأوروبي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة فريق طرابزون سبور وروجومبيرك، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وروجومبيرك في الدوري الأوروبي

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة طرابزون سبور وروجومبيرك في الدوري الأوروبي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، باعتبارها الوكيل الحصري لإذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي في موسمه الجديد.