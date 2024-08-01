نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يرفض رحيل "الساحر" في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض مسؤولو النادي الأهلي رحيل أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يتمسك باستمرار أفشة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي رفض التفريط في محمد مجدي أفشة، بعدما تلقى اتصالات من بعض الوسطاء لضمه لأحد الأندية السعودية بسبب ضعف المقابل المالي، بالإضافة لرغبة كولر في بقائه.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "رضا سليم لن يرحل عن الأهلي، وكولر متمسك بالإبقاء عليه، واللاعب بدأ يظهر بشكل جيد في المباريات الأخيرة".

وأضاف: "كل ما يُقال عن تهديد مارسيل كولر بالتهديد بعدم الاستمرار مع الأهلي أمر غير صحيح وأخبار مضروبة، والمدرب السويسري متمسك بالبقاء وأعلن من قبل رغبته في استكمال مسيرته، قد يكون لديه حالة ضيق بسبب عدم حسم الصفقات لكنه سعيد في النادي وبالبطولات التي يُتوج بها مع الأهلي".

وواصل: "كولر يريد ضم لاعب خط وسط وظهير أيسر، ومهاجم أجنبي آخر بجانب وسام أبوعلي، وكذلك جناح آخر في ظل تراجع مستوى بيرسي تاو".