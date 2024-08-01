نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الإسماعيلي يكشف شرطه لانتقال نجمه للأهلي وحقيقة عودة فتحي ومتولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهدف مسؤولو النادي الأهلي التعاقد مع صفقة قوية من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عضو الإسماعيلي يؤكد اهتمام الأهلي بضم الساعي

كشف محمد جمال عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، حقيقة العروض المحلية والخارجية التي وصلت بشكل رسمي للتعاقد مع عبدالرحمن مجدي وعمر الساعي.

وقال جمال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس على شاشة قناة etc: "تلقينا عروض شفوية لـ عبدالرحمن مجدي وعمر الساعي، لن نبيع لاعبين إلا بمبالغ مالية من أجل حل الأزمات الخاصة بالقيد، حددت سعر عمر الساعي، ولكن بشكل شخصي (2 مليون دولار) ".

وأضاف: "قمنا ببيع اياد العسقلاني المدافع بـ(مليون دولار) وبالتأكيد المهاجم سعره يزيد، لم يصلنا أي عرض رسمي حتى الآن، لكن هناك أحاديث من جانب مسئولين داخل النادي الأهلي شفوية وليس لدي تأكيد بشأن وصول العرض لمبلغ مليون دولار كما يتردد".

وواصل: "لن نبيع عمر الساعي إلا لو وصل لنا عرض رسمي بمبلغ جيد، ولم نطلب الحصول على سعر اللاعب بـ "العملة الصعبة"، أتمنى أن يحترف اللاعب أوروبيًا، وهناك وكلاء لاعبين تتحدث لنا على أندية آخرى".

وتابع:" النادي الأهلي هو من تحدث مسئوليه بشكل شفوي، بينما باقي الاندية عن طريق وكلاء، وعبدالرحمن مجدي مجرد كلام وكلاء لا يوجد نادي تحدث عنه بشكل رسمي وهو من أهم لاعبي النادي الإسماعيلي حاليا، ومن قادة الفريق".

وأكمل عضو مجلس الدراويش: "لم يتم فتح باب المفاوضات لعودة أحمد فتحي أو محمود متولي، ولم يتم تحديد أي لاعب بعينه من أجل الدخول في صفقات تبادلية، لم ترتقي المفاوضات لتلك الأمور".

وختم: "لن نبيع عمر الساعي إلا في حال وصول عرض جيد ماليًا يساعد النادي الإسماعيلي في حل أزماته".