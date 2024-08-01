نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن موعد فتح باب القيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن الفرق التي تشارك في كأس السوبر المصرية هو بطل الدوري وكأس مصر وكأس الرابطة والشركة الراعية تختار أحد الفرق.

موعد فتح باب القيد

قال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لن يتم فتح تسجيل القوائم للأندية إلا بعد انتهاء الدوري وكأس مصر، وأصبح شرط أساسي إنهاء البطولات المحلية لفتح قائمة الموسم الجديد وفي الموسم الماضي كان هناك استثناء من جانب الاتحاد الدولي، وحتى الآن لم يصدر قرار بالغاء بطولة كأس مصر، والأمر يرتبط بالشركة الراعية".

وأشار إلى أن لن يتم فتح باب القيد قبل إنهاء البطولات المحلية "دوري وكأس مصر".. وإلغاء بطولة الكأس سيكون خسارة مالية كبيرة وهو من أحد الموارد المالية.. وأما أن يتم إقامة كأس مصر قبل يوم 2 سبتمبر، وإلا سوف يتم إلغاء البطولة تمامًا.

وأوضح: "لا بد أن يكون هناك اتفاق بين أكثر من جهة، من أجل الاتفاق على هذا الملف، لا يوجد عندي شئ أقوله، لا بد من وجود إتفاق حول المواعيد المناسبة لبطولة كأس السوبر المصري، خصوصا في ظل وجود أجندة دولية لمنتخب مصر".

وتابع: "لا بد من الاستقرار بشكل رسمي بين رابطة الأندية وفرق الدوري حول شكل المسابقة في الموسم المقبل، وحتى لو تم تغيير الشكل هناك أندية تشارك في إفريقيا وسيكون هناك مؤجلات بالطبع، والاتحاد السعودي أعلن أنه سيقوم بالاعلان عن جدول مسابقاته على 5 مراحل في ظل كثرة الارتباطات الدولية، وكنا نقوم بالاعلان عن جدول الدوري على مراحل في ظل ارتباطات الأندية الإفريقية مع كثرة المؤجلات".

وأكد عامر حسين أن علاقته جيدة مع نجوم الزمالك القدامي، لكنه لم يجلس مع أي مسئول داخل النادي الأبيض مؤخرا، ولم يتم الحديث مع إدارة النادي الأبيض، موضحًا أنه من الممكن تعديل موعد لقاء الزمالك والجونة.