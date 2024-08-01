نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام والشحات يقودان تشكيل الأهلي أمام البنك في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره البنك الأهلي، وذلك بعد الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدف، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والبنك الأهلي التاسعة مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي.

وتذاع مباراة الأهلي والبنك الأهلي، عبر مجموعة قنوات «أون تايم سبورت»؛ الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الممتاز بشكل حصري عبر شاشتها.

تشكيل الأهلي المتوقع امام البنك الأهلي بالدوري

ومن المتوقع ان يبدأ السويسري مارسيل كولر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم – ياسر ابراهيم – محمد هاني – كريم فؤاد.

خط الوسط:إمام عاشور – اكرم توفيق – مروان عطية

خط الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – وسام ابو علي

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 72 نقطة من 28 مباراة حقق الفوز في 23 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين.

بينما يتواجد البنك الأهلي المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 15مباراة.