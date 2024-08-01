نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وباراجواي في ربع نهائي أولمبياد باريس والقناة الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة صعبة وحاسمة مع نظيره منتخب باراجواي يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس الحالي بستاد فيلودروم ضمن منافسات ربع نهائي أولمبياد باريس بقيادة روجير ميكالي.
موعد مباراة مصر وباراجواي
وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر وباراجواي مساء الجمعة في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة مصر وباراجواي
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.