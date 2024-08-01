نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من معلق مباراة مصر وباراجواي في ربع نهائي أولمبياد باريس والقناة الناقلة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة صعبة وحاسمة مع نظيره منتخب باراجواي يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس الحالي بستاد فيلودروم ضمن منافسات ربع نهائي أولمبياد باريس بقيادة روجير ميكالي.

موعد ومعلق مباراة مصر وباراجواي

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر وباراجواي مساء الجمعة في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي وسيتولى علي محمد علي مهمة التعليق على أحداث اللقاء كما جرت العادة في هذه الدورة من الألعاب الأولمبية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وباراجواي

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.