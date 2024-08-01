نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يحسم تعاقده مع دي ليخت لتعويض إصابة يورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن تطورات مفاجئة في تعاقد مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني.

ويريد مانشستر يونايتد حسم التعاقد بشكل سريع مع دي ليخت من أجل تعزيز صفوف الشياطين الحمر به خلال الموسم الجديد.

مانشستر يونايتد يستهدف دي ليخت لتعويض يورو

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "التليجراف"، فإن مانشستر يونايتد مضطرًا لتسريع التعاقد مع دي ليخت من أجل تعويض غياب ليني يورو عن الفريق الفترة القادمة.

وأصيب ليني جوهرة جوهرة مانشستر يونايتد الجديدة، والذي تعاقد معه النادي قادمًا من نادي ليل الفرنسي هذا الموسم ولكن الإصابة ستمنعه من المشاركة مع الفريق الفترة القادمة.

وشددت التقارير على أن إدارة مانشستر يونايتد ترى بأن دي ليخت هو أنسب تعويض ليورو في الفريق، وأن العملاق البافاري لن يمنع رحيل اللاعب عن صفوفه الفترة المقبلة.