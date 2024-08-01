نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس 1- 8- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلعب اليوم 3 مواجهات من الجولة الثانية والثلاثون والتي تشهد مواجهات مثيرة وقوية في الأمتار الأخيرة من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل". ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري ويقترب من حسم الدوري بعد الوصول للنقطة 72 بفارق نقطتين عن بيراميدز. ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري المصري والذي جاء كالاتي:- الأهلي على الصدراة 1-الأهلي: 72 نقطة

2-بيراميدز:70 نقطة

3-المصري: 52 نقطة

4-مودرن سبورت: 50 نقطة

5-زد:47 نقطة

6-الزمالك: 46 نقطة

7-سموحة: 45 نقطة

8-سيراميكا كليوبترا: 44 نقطة

9-إنبي: 43 نقطة

10- الاتحاد السكندري: 40 نقطة

11-طلائع الجيش: 39 نقطة

12-البنك الأهلي: 34 نقطة

13-الجونة: 33 نقطة

14-الإسماعيلي: 32 نقطة

15-فاركو: 31 نقطة

16-بلدية المحلة: 27 نقطة

17-المقاولون العرب: 24 نقطة

18-الداخلية: 19 نقطة