نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام الجونة في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من الجمهور في كل مكان خلال الساعات الأخيرة عن موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام الجونة في الدوري المصري والقناة الناقلة لهذه المباراة.

ونقدم لكم متابعينا الأعزاء عبر موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام الجونة في الدوري المصري والقناة الناقلة لهذه المباراة والتي يتساءل عنها الجمهور في كل مكان.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري

ويلتقي نادي الزمالك مع نظيره الجونة مساء الجمعة والموافق الثاني من شهر أغسطس الجاري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذه النسخة.

وتلعب مباراة الزمالك والجونة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في لقاءات الجولة الثانية والثلاثين من عمر لقاءات بطولة دوري نايل.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة بين الفريقين عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري

وتنقل مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري عبر قناة أون تايم سبورت، الناقل الحصري لمباريات البطولة.