نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي والبنك.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 1- 8- 2024 في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستقبل متابعي كرة القدم مباريات من مختلف المنافسات والتي يأتي أبرزها مبارايات الدوري المصري، وأخرى ودية استعدادا للموسم الجديد.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي أبرز مباريات اليوم في مختلف المسابقات:-

الدوري المصري

المقاولون العرب X سيراميكا كيلوباترا – 5.30 مساء

الأهلي X البنك الأهلي – 9 مساء

سموحة X المصري البورسعيدي – 9 مساء

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري المصري

وتنقل مواجهات الدوري المصري عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.

وعلى الجانب الاخر تنطلق تصفيات الدوري الأوروبي إضافة لمباريات ودية للأندية

ايلفسبورج السويدي X شيريف تيراسبول – 8 مساء

طرابزون سبور X روجومبروك السلوفاكي – 8.30 مساء

فويفودينا الصربي X أياكس الهولندي – 9 مساء



سانفريس هيروشيما الياباني X شتوتجارت – 12.30 ظهرًا

بريشيا X جنوى – 7.30 مساء

أوتريخت الهولندي X فينيزيا الإيطالي – 8 مساء

أتلتيك بيلباو X إيبار – 8 مساء