ليفربول يفوز على آرسنال في ثالث مواجهاته الودية

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أحمد جودة - القاهرة -

حقق ليفربول الفوز على ارسنال على ملعب "لينكولن فاينانشال" بالولايات المتحدة الأمريكية. فى ثالث مواجهات ليفربول الودية استعدادا للدورى الانجليزى.

تقدم ليفربول بالهدف الأول عن طريق محمد صلاح فى الدقيقة 13 من الشوط الأول.

وضاعف ليفربول النتيجة باحرازة للهدف الثانى عن طريق البرتغالى فابيو كارفالو فى الدقيقة 34.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق نجح ارسنال فى تقليل الفارق باحرازة للهدف الأول عن طريق الألمانى كاى هافيرتز.

واستحوذ فريق ليفربول علي أحداث ومجريات المباراة، طوال الـ 90 دقيقة، وكانت كل الهجمات والخطورة علي مرمي فريق أرسنال.



وتنتهى المباراة بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.



الجدير بالذكر أن فريق ليفربول ستتبقي له مواجهة أخيرة أمام مانشيستر يونايتد صباح الأحد المقبل 4 من أغسطس المقبل وتعتبر هذة المباراة بمثابة البروفة الأخيرة للفريق العودة وخوض مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعي أرني سلوت لوضع بصمته الكبيرة علي أداء الفريق، وعودة ليفربول من أجل المنافسة علي البطولات من جديد، من جهة أخري يسعي أرتيتا للعودة من جديد بقيادة الجانرز للمنافسة علي الدوري الإنجليزي.

وجائت تشكيلة ليفربول كالاتى.

حراسه المرمى: كيلهير

الدفاع: تسيميكاس - من بيرج - كوانساه - برادلى

الوسط: ايليوت - سوبسلاى - چونس

الهجوم: صلاح - چوتا - كارفالو



وجاء تشكيلة ارسنال كالاتى.

حراسه المرمى: هاين

الدفاع: زينتشنكو - جابرييل - كيور - بن وايت

الوسط: اوديجارد - بارتى - هافيرتز

الهجوم: نيلسون - جابرييل - مارتنيلى