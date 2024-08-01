نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب تشيلسي يرفض تمديد عقده وسط اهتمام أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض كونور جالاغر لاعب تشيلسي الإنجليزي تمديد عقد جديد مع الفريق لمدة ثلاث سنوات، حيث أنه عرض عليه ذلك في أوائل يونيو الماضي ومرة أخرى أمس في ظل حديث عن إنتقاله إلى أتلتيكو مدريد مقابل 33.7 مليون جنيه إسترليني.

جالاغر يرفض تمديد عقده

وكان من شأن الصفقة الممتدة لعامين مع خيار تمديدها لعام ثالث أن ترفع راتب اللاعب إلى مستوى يضاهي رواتب اللاعبين الأعلى دخلا في خط وسط البلوز.

كما سبق وأن رفض تمديد عقده في عام 2022، بسبب رغبته في المشاركة في المباريات.

ولقد فهم تشيلسي ذلك الموقف في ذلك الوقت، لكن كونور جالاغر تحول بعد ذلك إلى لاعب أساسي طوال موسم 2023-2024 تحت قيادة مدرب البلوز السابق ماوريسيو بوكيتينو، وغالبا ما كان يرتدي شارة القيادة في غياب قائد الفريق ريس جيمس.

وهناك شكوك حول رغبة اللاعب في الإنتقال إلى أتلتيكو، حيث أنه وافق على شروط إنتقاله مع تشيلسي يعتقد أنها تبلغ قيمتها 33.7 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى الإضافات.

ويبدو أن تشيلسي على إستعداد الآن لمساعدته في القيام بتلك الخطوة إذا أخبرهم أن ذلك هي رغبته، حيث أنهم يفضلون إنضمامه إلى نادي أوروبي بدلا من نادي منافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم أستون فيلا عرضا قياسيا لتشيلسي لضم اللاعب في يونيو الماضي والذي كان من المفهوم أنه أعلى من الشروط المقدمة من أتلتيكو مدريد لكن كونور جالاغر قرر البقاء في تشيلسي.