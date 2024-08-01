بعد إصابة يورو وهويلوند.. ضغوط على اليونايتد للتعاقد مع قلب دفاع ومهاجم آخر

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه مانشستر يونايتد ضغوطا متزايدة للتعاقد مع قلب دفاع ومهاجم آخر بعد إصابة المدافع ليني يورو والمهاجم راسموس هويلوند.

وسيغيب يورو عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر بسبب تعرضه للإصابة بكسر في مشط القدم، وسيغيب هوجلوند لمدة ستة أسابيع بسبب إصابته في أوتار الركبة.

ضغوط على اليونايتد للتعاقد مع قلب دفاع ومهاجم آخر

وكان اليونايتد يأمل بالفعل في ضم مدافع آخر على شكل الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونيخ أو جاراد برانثويت مدافع إيفرتون الإنجليزي، لكن إصابة ليني يورو قد تؤدي الآن إلى تسريع هذه الخطط.

ويرغب مدرب اليونايتد إريك تين هاج في التعاقد مع مهاجم آخر، مع وجود إيفان توني مهاجم برينتفورد كخيار، بعد إصابة هويلوند.

وإضطر يورو للخروج بعد مرور 33 دقيقة فقط من بداية مباراة الفريق أمام أرسنال والتي خسرها (2-1).

وكشفت الفحوصات عن إصابة اللاعب بكسر في عظام مشط القدم ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة 3 أشهر.

وسيؤدي غياب ليني يورو البالغ من العمر 18 عاما حتى نهاية أكتوبر إلى غيابه عن أول 9 مباريات لليونايتد في البريميرليج إلى جانب مبارياته الثلاثة الأولى في بطولة الدوري الأوروبي ومباراة درع الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام مانشستر سيتي.

وتم تصوير اللاعب وهو يغادر مقر تدريب المان يونايتد في جولته التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية على عكازات ويرتدي حذاء واق في قدمه اليسرى مع وضع ضمادات أسفل الركبة مباشرة.

وكان ليني يورو حريصا على البقاء مع زملائه الجدد خلال الفترة المتبقية من جولتهم في الولايات المتحدة، لذلك سيتم إجراء المزيد من التقييم عند عودته إلى لندن.

بينما تم إستبدال راسموس هويلوند بعد دقائق قليلة من تسجيله هدف أمام أرسنال، بعد أن بدأ المباراة بشكل مثير للإعجاب، وغيابه حاليا سيجعل اليونايتد يفتقر إلى الخيارات في مركز المهاجم الصريح.

وعانى اليونايتد من كثرة الإصابات في الموسم الماضي ويأمل تين هاج أن لا تكون مشاكل يورو وهويلوند علامة على المزيد من المشاكل في المستقبل.

وتوصل اليونايتد إلى إتفاق مع ماتياس دي ليخت مدافع البايرن إذا أرادو متابعته، كما تم رفض عرضين لضم جاراد برانثويت مدافع إيفرتون ومنتخب إنجلترا.

وأصر إيفرتون على أن برانثويت لن يرحل مقابل أقل من 75 مليون جنيه إسترليني وهو مبلغ أعلى بنحو 20 مليون جنيه إسترليني من المبلغ الذي أبدى اليونايتد إستعداده لدفعه، وكان العرض الثاني الذي قدمه اليونايتد لبرانثويت بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني إلى جانب 5 ملايين جنيه إسترليني كإضافات.