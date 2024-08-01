نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة اليابان وإسبانيا في ربع نهائي أولمبياد باريس والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره منتخب اليابان، يوم الجمعة 2 أغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

إسبانيا ضد اليابان

تذاع تلك المباراة بين منتخبي إسبانيا واليابان عبر قناة بين سبورتس 2 hd، حيث تعد مجموعة قنوات بين سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات الأولمبياد.

تقام المباراة بين منتخبي إسبانيا واليابان في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وتأهل منتخب إسبانيا كوصيف لمجموعته خلف منتخب مصر الذي فاز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما صعد منتخب اليابان كمتصدر لمجموعته.