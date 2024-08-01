نيوزيلندا تتوج بذهبية سباق التجديف زوجي للسيدات في أولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة -

حصدت نيوزيلندا الميدالية الذهبية لسباق التجديف بزورق مجداف زوجي للسيدات، اليوم الخميس، وذلك في إطار منافسات أولمبياد باريس 2024.

وتوجت بروك دونوجيو ولوسي سبورس، بالميدالية الذهبية بعدما أنهيتا السباق في زمن بلغ 6 دقائق و50 ثانية و54 جزءا من الثانية، في دورة الألعاب الأولمبية.

بينما حصلت أنكوتا بودنار وسيمونا راديس من رومانيا الميدالية الفضية بعدما أنهيتا السباق في زمن بلغ ست دقائق و50 ثانية و69 جزءا من الثانية.

ومن جانب بريطانيا، استطاعت ماتيلدا هودجكينز وريبيكا وايلد من بريطانيا حصد الميدالية البرونزية بعدما أنهيتا السباق في زمن بلغ 6 دقائق و53 ثانية و22 جزءا من الثانية.