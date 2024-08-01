نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعيين طاقم تحكيم مباراة مصر وباراجواي في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 عن تفاصيل طاقم التحكيم لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد باراجواي، والتي ستُقام يوم الجمعة ضمن منافسات دور ربع النهائي.

المباراة ستُعقد على ملعب "أورانج فيلودروم" في مدينة مارسيليا، في إطار منافسات كرة القدم في الأولمبياد.

تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى ربع النهائي كمتصدر للمجموعة الثالثة، بعد تحقيق 7 نقاط من الفوز على أوزبكستان وإسبانيا والتعادل مع جمهورية الدومينيكان. بينما صعد منتخب باراجواي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

طاقم التحكيم لمباراة مصر وباراجواي