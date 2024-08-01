نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحقيق داخل الكاف في تهم سوء السلوك للأمين العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علمت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بدأ تحقيقا داخليا في تهم سوء السلوك الخطير من قبل الأمين العام للكاف فيرون موسينجو أومبا.



وعقد رئيس الإتحاد الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي إجتماعا طارئا مع اللجنة التنفيذية للكاف والذي وصفته مصادر رفيعة المستوى بأنه متوتر، تضمن مناقشة المطالبات الواردة في تقرير قدمه رئيس الحوكمة والمخاطر والإمتثال.



ويعتقد أن التقدير تم تقديمه قبل عدة أشهر ولكن لم يتم الكشف تفاصيله إلإ في اجتماع يوم الثلاثاء الماضي.



وإطلعت الصحيفة البريطانية على التقرير الذي تضمن مزاعم بأن موسينجو أومبا الذي تم تعيينه في مارس من عام 2021، قام بعرقلة عمل أعضاء إدارة الحوكمة والإدارة العامة من أداء واجباتهم، وإتهام بوجود "بيئة مرهقة وغير أخلاقية وغير مهنية داخل إدارة الكاف" بالإضافة إلى "حالات متكررة من اللغة غير اللائقة" في الإتصالات بين الإدارات.



وأجرى الكاف تحقيقا بسبب ضغوط من أعضاء اللجنة التنفيذية، حيث أصر الأمين العام للإتحاد في بيان على أنه سيتم تبرئته، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس": "جهودي لتغيير هذه المؤسسة، التي تعرضت للإهانة في بعض الأحيان، تتعرض للتخريب من خلال تقرير غير متوقع يحتوي على مظالم دون دليل موثق، سيكشف التحقيق المستقل المخطط له عن زيف وأصل هذا التقرير".

وقال أومبا في مقابلة أجراها مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في يوليو الماضي أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم سيكون خاليا من الديون بحلول العام القادم نتيجة للتحسن في الإدارة منذ تولي باتريس موتسيبي منصبه كرئيسا للإتحاد في عام 2021، بعد أن وجد عجزا بنحو 30 مليون جنيه إسترليني، وقال المحامي الذي شغل سابقا مسؤولا رئيسيا عن إتحادات الدول الأعضاء في الإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا": "كان مجيء موتسيبي ومديره التنفيذي بمثابة هدية لكرة القدم الإفريقية بالنسبة لي".

وأضاف: "في عام 2021، كانت شركة الكاف شركة سامة، لم يكن أحد يثق في الكاف، عندما جاء موتسيبي، وضع مبدأ الحكم الرشيد والنزاهة في جميع مستويات المنظمة، وهذا يمنح شركائنا الثقة".