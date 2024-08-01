نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع للمصري في مواجهة سموحة بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق سموحة بالجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

واستقر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري علي تشكيله فريقه في مواجهة سموحة وجاء التشكيل المتوقع للفريق البورسعيدي كالتالي:



محمود جاد لحراسة المرمى، سمير فكري، عمرو موسى ، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، كريم العراقي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر ، حسين فيصل، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

موعد مباراة المصري ضد سموحة

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وسموحة

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.