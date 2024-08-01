نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدافع الترجي على "رادار" أندية فرنسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت مصادر أن مدافع الترجي التونسي محمد أمين توغاي تلقى عروضا من أندية فرنسية لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

توغاي على رادار أندية فرنسية

ووفقا لذات المصادر فإن اللاعب أجرى جلسة مع مسؤولي الترجي وعبر خلال الجلسة عن رغبته في الإنتقال للعب في الدوري الفرنسي.

لكن إدارة الترجي رفضت وأكدت إحتياجها إلى خدماته خاصة وأنها مقبلة على موسم جديد تشارك فيه في بطولات دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإنه لا مجال حاليا لتسريح أي عنصر من عناصر الفريق الأساسية إستعدادا للإستحقاقات المقبلة.

هذا ما جعل توغاي يتفهم الوضع ويتراجع عن قرار الرحيل مفضلا إحترام بنود عقده مع الترجي الذي سينتهي في يونيو 2025، على أن يحدد وجهته المقبلة في الصيف المقبل، لكن المؤشرات تشير إلى أن وجهته ستكون إلى الدوري الفرنسي.