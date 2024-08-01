نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص- الأهلي يرفض رحيل رضا سليم ويكشف حقيقة العرض القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ترددت أنباء في الساعات الماضية عن وجود عرضا قطري للمغربي رضا سليم، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تراجع المدرب عن قرار رحيله.

- الأهلي يرفض رحيل رضا سليم

ونشرت مواقع مغربية في مقدمتها موقع البطولة، أنباء عن رفض مسؤولي القلعة الحمراء، العرض المقدم من نادي قطر القطري بضم رضا سليم في الميركاتو الحالي.

وكشف مصدر مقرب من النادي الأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" أن الإدارة لم يصل إليها اي عرض رسمي لضم رضا سليم من فريق قطر القطري، وأن الأمر لا يتعدى استفسارات وكلاء".

وتابع:" الأهلي لا يفكر في الاستغناء عن اللاعب في الفترة الحالية خاصة مع اقتراب رحيل أحد الأجنحة وأقربهم طاهر محمد طاهر".

وأختتم:" كولر متمسك بوجود رضا سليم ضمن قائمة الفريق في الموسم القادم، ورحيل يتوقف فقط على وجود عرضا ضخما من الجانب المادي".