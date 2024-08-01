نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس اتحاد الطائرة: مشاركة منتخبا الطائرة رجال والشاطئية في الأولمبياد بمثابة جنى ثمار موسم قاري قوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في باريس تُعد تحديًا كبيرًا، مشيدًا بالأداء القوي الذي قدمه منتخب الفراعنة خلال مشاركته في البطولة.

رئيس اتحاد الطائرة يعلق على أداء منتخبا الطائرة والشاطئية

ووجه قمر شكره العميق للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم الكبير الذي تقدمه للرياضة المصرية، وأثنى على الجهود المستمرة التي يبذلها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لصالح تطوير الرياضة في مصر. وأشار إلى أن تحقيق منتخب الطائرة للرجال والشاطئية لنتائج مميزة على المستوى القاري وتصدرهم التصنيف الإفريقي هو تتويج لموسم ناجح.

ورغم الأداء القوي، ودع منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية منافسات أولمبياد باريس من الدور الأول، بعد خسارته أمام منتخب إسبانيا بنتيجة 2-0، وهي الخسارة الثالثة لسيدات الفراعنة في هذه الدورة.

مثل المنتخب المصري في هذه البطولة كل من مروة مجدي ودعاء الغباشي. وقد خسر الفريق المصري في مبارياته السابقة أمام إيطاليا بنتيجة 2-0، وكذلك في مباراته الافتتاحية أمام البرازيل بنفس النتيجة.

وقد جاء تواجد المنتخب المصري للكرة الطائرة الشاطئية في مجموعة قوية بجوار منتخبات البرازيل، إيطاليا، وإسبانيا.