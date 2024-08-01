- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا: ليلو يريد أن يتغير.. ماركا: انتهى الحلم الأولمبي لنادال في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 1_8-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم الأثنين وفق ما يلي:-
لاجازيتا ديلو سبورت:
مقابلة حصرية
لياو اريد ان اصبح ابا" واتغير
جايكوب فاز مرة اخرى
دوفبيك الى روما
نيكو اليوفي هنا من اجله
٢- كورييري ديلو سبورت:
جينتولي انطلق واتالانتا يقرر
يوفي وكوب الامور تتحرك بسرعة
٤٥ مليون على الطاولة
الزئبق
الفيولا يريد بيراردي وريتيغي
ابراهام يغري الميلان
لاتسيو:الامور معقدة مع لورينتي
روما وقع مع دوفبيك
اوسي، باريس مستاءة من نابولي
٣- ماركا:
يمكن ان يكون اليوم يوما" رائعا" لجدول الميداليات من اجل الاسبان
نريد ان نستمر في المسيرة
لقد انتهى الحلم الاولمبي لنادال والكاراز
سيدات اسبانيا تتفوقن على البرازيل ٢-٠
كرة السلة سيدات اسبانيا يهزمن بورتو ريكو ٦٣-٦٢