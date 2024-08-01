نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو يدعم ملف السعودية لإستضافة المونديال في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - دعم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي ملف ترشح السعودية لإستضافة كأس العالم 2034.

وكتب رونالدو من خلال صفحته الشخصية على موقع "إكس": "تدعو السعودية العالم للإنضمام إلينا في رحلتنا للتحول الملحوظ كموطن للرياضة العالمية".



ومن المنتظر أن يعلن الفيفا رسميا حصول السعودية على حق إستضافة مونديال 2034 خلال إجتماعه القادم يوم 11 ديسمبر المقبل، وذلك في ظل عدم وجود منافس حتى الآن، لتصبح بذلك أول دولة عربية تستضيف منافسات كأس العالم منفردة بمشاركة 48 منتخبا.

وإنتقل كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر السعودي في يناير 2023 في واحدة من أكبر صفقات الدوري السعودي للمحترفين.