تامر عبدالحميد: الزمالك المنافس الوحيد على للأهلي على بطولة الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أكد تامر عبدالحميد نجم فريق الزمالك السابق أن النادي الأهلي فاز ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم لغياب الغريم التقليدي الزمالك عن مستواه الطبيعي واتساع الفارق بين القطبين في المنافسة على لقب الدوري.

تامر عبد الحميد: الزمالك الوحيد القادر على منافسة الأهلي

وقال تامر عبدالحميد نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "اللعيب" مع الإعلامي مهيب عبدالهادي في قناة "إم بي سي" مصر:" من وجهة نظري أن نادي الزمالك لما له من تاريخ في بطولة الدوري الممتاز هو الفريق الوحيد القادر على منافسة النادي الأهلي على البطولة كل موسم مع الاحترام لباقي المنافسين بالمسابقة".

وأشار إلى أن فريق الزمالك مطالب باستعادة مستواه الفني المعروف عنه في الموسم المقبل في المشاركة في أكثر من بطولة من أجل التتويج بها.