منيع وجبر يسبقان بعثة المصارعة إلى فرنسا للمشاركة في أولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - وصل ثنائي منتخب مصر للمصارعة الرومانية عبداللطيف منيع ومحمد جبر إلى فرنسا اليوم الخميس استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

بعثة منتخب مصر للمصارعة المشاركة في الأولمبياد

وتوجه عبداللطيف منيع ومحمد جبر من بلغاريا إلى فرنسا مباشرة بعد انتهاء معسكر الاعداد الخاص بهما والذي اقيم خلال الفترة الماضية ببلغاريا.

ومن المقرر أن يصل باقي افراد بعثة منتخب المصارعة إلى فرنسا غدا الجمعة حيث يسافر الثنائي مؤمن ربيع ومحمود خالد من بلغاريا إلى فرنسا؛ ويطير الثنائي محمد إبراهيم كيشو ومحمد مصطفى من المجر مباشرة إلى فرنسا بعد انتهاء المعسكر الخاص بهما في المجر.

بينما تسافر ندى مدني لاعبة المصارعة النسائية من أذربيجان مباشرة إلى فرنسا بعد أنتهاء المعسكر التدريبي الخاص بها الذي أقيم هناك، في حين تسافر بعثة المصارعة الحرة من القاهرة إلى باريس بعد عودتها من معسكر مغلق في روسيا وتضم كل من: جمال عبد الناصر وعمرو رضا ومصطفي جبر وضياء جودة.