مدرب مولودية الجزائر يتحدث عن استعدادات فريقه للموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث المدير الفني لفريق مولودية الجزائر الجزائري أمير باتريس بوميل عن استعدادات فريقه للموسم الجديد بعد 4 أيام معسكر الفريق المقام في مدينة رين الفرنسية.

مدرب مولودية الجزائر يتحدث عن استعدادات فريقه

وبعد المباراة الودية التي فاز فيها فريق المولودية على رديف باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية دون رد قال بوميل: "المباراة كانت فرصة لتطبيق العمل الذي قمنا به بعد أسبوع من استئناف التحضيرات، وأربعة أيام من انطلاق تربص رين".

وأضاف: "المباراة كانت فرصة لأخذ فكرة عن الانسجام داخل التشكيلة، وطريقة اللعب، خاصة في ظل مشاركة اللاعبين الجدد".

وأتم: "بغض النظر عن دراوي الذي نعرف إمكاناته جيدا، لا يمكن أخذ نظرة كافية على إمكانات الجدد، الذين سيدعمون تشكيلتنا في الموسم الجديد، ومن الممكن إنهاء ملف الاستقدامات بضم أربعة لاعبين، من أجل إيجاد توازن أكبر داخل التشكيلة".

وحسم مولودية الجزائر لقب الدوري الجزائري لصالحه للمرة الثامنة في تاريخه.