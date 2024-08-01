نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصدر في المصري يعلن مصير محمود حمادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل المصري، عن موقف محمود حمادة لاعب الفريق البورسعيدي مؤكدًا أنه سيستمر مع النادي في الموسم الجديد.

المصري لا ينوي بيع محمود حمادة

أوضح المصدر أن النادي لا ينوي بيع اللاعب أو السماح برحيله رغم الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول احتمالية انتقاله إلى أندية أخرى.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني في المصري البورسعيدي، بقيادة علي ماهر تيعتبر محمود حماده لاعبًا أساسيًا ضمن خططه للموسم المقبل.

وأكد المسؤول أن حماده سيلعب دورًا مهمًا في الاستراتيجية الرياضية للفريق، بفضل مهاراته وأدائه المميز.

يذكر أن محمود حماده قدم أداء طيب في الموسم الماضي مما جعل استمرار وجوده مع النادي أمرا مهما بالنسبة لإدارة النادي التي تسعى لتحقيق النجاح في الموسم الجديد.