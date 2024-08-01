عاجل.. حقيقة اعتزال كلوب التدريب

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت شبكة "سكاى سبورت"، قرار يورجن كلوب المدير الفني السابق لفريق ليفربول، باعتزاله التدريب.

سكاى سبورت توضح تفاصيل قرار كلوب

أوضحت الشبكة العالمية إن مدرب ليفربول السابق، الذي حقق معهم 8 ألقاب، اتخذ قرار الاعتزال مؤقتًا، بهذه الفترة فقط، وقد يعود في الموسم القادم.

كما أضافت إن هذا القرار ليس نهائيًا، فقط هو يريد الراحة بعد فترة ليفربول الصعبة، التي تنافس فيها مع بيب جوارديولا.

تولى كلوب قيادة ثلاث أندية فقط، الأول كان ماينز لمدة سبع سنوات من 2001 حتى 2008، بينما الثانية كانت بوروسيا دورتموند من 2008 إلى 2015، بينما الأخيرة في ليفربول من 2015 إلى 2024.

وحقق كلوب خلال مسيرته كمدرب 13 لقبًا، منهم 5 مع بروسيا دورتموند وهم لقبي الدوري الألماني، وكأس السوبر المحلي ولقب واحد من كأس ألمانيا.