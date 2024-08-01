دورتموند يتعاقد مع باسكال غروس

دورتموند يتعاقد مع باسكال غروسأعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، تعاقده مع باسكال غروس، لاعب الوسط الدولي الألماني، قادما من نادي برايتون الإنجليزي.

وذكر نادي بروسيا دورتموند في بيان له اليوم أن غروس وقع عقدا لمدة موسمين، حتى صيف 2026، مشيرا إلى أنه سيخوض مع الفريق معسكره التدريبي المقرر في سويسرا اعتبارا من اليوم.

ويملك غروس صاحب الـ 33 عاما، خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي حيث لعب 228 مباراة مع برايتون، سجل خلالها 30 هدفا، وصنع 45 تمريرة حاسمة.

وسبق للاعب الألماني أن لعب في بلاده مع ثلاثة أندية وفي رصيده 70 مباراة في الدوري، كما تواجد ضمن قائمة المنتخب الذي شارك في بطولة كأس أوروبا 2024 الأخيرة.

وفي تعليق له، اعتبر اللاعب غروس أن الانتقال إلى نادي بروسيا دورتموند يمثل خطوة كبيرة في مسيرته، مؤكدا سعيه لتحقيق أهداف النادي الكبيرة بالتعاون مع بقية زملائه.