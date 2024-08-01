رئيس المصري يتفق مع ماهر على خريطة الموسم الجديد وتحديد الراحلين والصفقات

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أحمد جودة - القاهرة - عقد كامل أبو علي رئيس النادي المصري، اجتماعًا مع المدير الفني علي ماهر خلال الساعات الماضية لمناقشة الاستعدادات للموسم الجديد وتحديد الاستراتيجية المناسبة للفريق.

كامل أبو علي يتفق مع ماهر على خريطة الموسم الجديد

تناول الاجتماع عدة جوانب هامة تتعلق بالتحضير للموسم بما في ذلك تحديد اللاعبين الذين قد يرحلون عن الفريق والتدعيمات المطلوبة لتعزيز صفوف الفريق البورسعيدي.

وأكد أبو علي والمدير الفني على أهمية وضع خريطة واضحة للموسم الجديد تشمل تقييم أداء اللاعبين الحاليين واتخاذ قرارات بشأن صفقات الانتقالات.

يبحث أبوعلي حول اللاعبين الذين يمكن أن يتلقوا عروضا من أندية أخرى والتأكد من وجود بدائل مناسبة لضمان استقرار الفريق.

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من التحضيرات التي يقوم بها النادي المصري لضمان تجهيز الفريق بأفضل شكل ممكن للموسم الجديد.