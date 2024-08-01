نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. الملاكمة إيمان خليف تثير الجدل والأهلي يمنح لاعبه الاستغناء الخاص ويحسم مصير أفشة ورضا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

الملاكمة الجزائرية إيمان خليف.. جدل حول أهليتها في أولمبياد باريس

لم ينتهِ النزال بين الملاكمة الجزائرية إيمان خليف وخصمتها أنجيلا كاريني بشكل طبيعي الخميس في أولمبياد باريس، إذ انسحبت الإيطالية بعد 46 ثانية فقط إثر لكمتين قويتين على رأسها، ما أثار جدلًا متجدّدًا حول أهلية خليف التي أوقفت في بطولة العالم بسبب ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون.

بعد لكمة مباشرة على رأس كاريني، توجّهت الأخيرة إلى زاوية الحلبة معبّرة لمدرّبها عن رغبتها بعدم مواصلة النزال "صعدت إلى الحلبة من أجل القتال. لم استسلم، لكن اللكمة أوجعتني كثيرًا وقلت هذا يكفي. بدأ أنفي ينزف من الضربة الأولى".

موقف بيراميدز من رحيل مصطفى فتحي إلى الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة عن إبلاغ نادي بيراميدز لنجمه مصطفى فتحي باستحالة رحيله عن الأزرق السماوي خلال الموسم المقبل.

وأضاف شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، بيراميدز يرفض تماما رحيل مصطفى فتحي عن الفريق في الموسم الجديد.

الأهلي يقرر تغريم نجم الفريق ويرفض العرض الخليجي لضمه

كشف الإعلامي محمد شبانة عن رفض النادي الأهلي للعرض المقدم من نادي الوحدة السعودي لضم أفشة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الأهلي رفض رحيل أفشة بسبب ضعف المقابل المادي بعدما توقف عرض الوحدة عند ٥٠٠ الف دولار فقط للاعارة.

كريستيانو رونالدو يدعم ملف السعودية لإستضافة المونديال

دعم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي ملف ترشح السعودية لإستضافة كأس العالم 2034.

وكتب رونالدو من خلال صفحته الشخصية على موقع "إكس": "تدعو السعودية العالم للإنضمام إلينا في رحلتنا للتحول الملحوظ كموطن للرياضة العالمية".

الأهلي يرفض رحيل رضا سليم ويكشف حقيقة العرض القطري

ترددت أنباء في الساعات الماضية عن وجود عرضا قطري للمغربي رضا سليم، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تراجع المدرب عن قرار رحيله.

الأهلي يمنح محمود متولي الاستغناء الخاص به

منح النادي الأهلي لاعبه محمود متولي الاستغناء الخاص به بعدما قرر النادي الأحمر فك الارتباط مع المدافع السابق للإسماعيلي بالتراضي.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن مسؤولو النادي الأحمر منحوا محمود متولي الاستغناء الخاص به لينتهي مشواره مع النادي.

فلسطيني جديد.. الأهلي يراقب مهاجم من الدوري السويدي

تحاول إدارة النادي الأهلي، حسم كلف التعاقد مع صفقة هجومية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم خط الهجوم، استعدادا للموسم القادم، في ظل اقتراب نجم الفريق محمود كهربا هذا الصيف.

وتراجع مستوى كهربا في المباريات الأخيرة في ظل تألق زميله الفلسطيني وسام أبو علي، والذي انتزع لقب هداف الدوري المصري مؤخرا.