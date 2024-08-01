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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن داني أولمو نجم لايبزيج، يصر على العودة لصفوف فريقه السابق برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

داني أولمو يضغط على لايبزيج للرحيل إلى برشلونة

ويسعى برشلونة لضم أولمو هذا الصيف لتدعيم الخط الهجومي، رغم اهتمام العديد من الأندية الأخرى وعلى رأسها بايرن ميونخ.

وأكد الصحفي فابريزيو رومانو، على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، فإن داني أولمو، يعطي الأولوية لنادي برشلونة ومستعد لقبول شروط النادي لضمه هذا الصيف.

وأضاف: "إنه مصر على الانتقال لبرشلونة، مع استمرار المحادثات الإيجابية في نهاية الأسبوع الماضي وأيضا هذا الأسبوع".

وأتم: "برشلونة ولايبزيج على تواصل لمناقشة القيمة المالية للصفقة، ومن المتوقع التوصل لاتفاق قريبا".