نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الترجي التونسي يعلن التعاقد مع يوسف البلايلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الترجي التونسي، اليوم، رسميا تعاقده مع الجزائري يوسف البلايلي، قادمًا من صفوف فريق مولودية الجزائر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف الترجي عبر موقعه الرسمي، عن أن اللاعب صاحب الـ32 عامًا وقع لمدة موسمين حتى عام 2026، ليعود من جديد إلى ناديه أملًا في حصد الألقاب المحلية والقارية.

أضاف أن عودة يوسف البلايلي إلى ناديه السابق جاء بعدما لعب في صفوف مولودية الجزائر في الموسم الماضي، إذ حاول النادي الجزائري الاحتفاظ باللاعب قبل أن يتمسك بالعودة لبطل تونس.