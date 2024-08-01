نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مورينيو يحاول إقناع نجم المغرب بالانضمام إلى فنربخشة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُحاول البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة، إقناع أحد نجوم منتخب المغرب بخطوة الانضمام إلى الفريق التركي وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

مورينيو يريد ضم أمرابط إلى فنربخشة

أوضح الصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات نيكولو شيرا، إن مورينيو يعمل على إقناع المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي بالانضمام إلى صفوف فنربخشة.

وذكر نيكولو إن نادي فنربخشة عرض 10 ملايين يورو على نظيره فيورنتينا، من أجل الحصول على توقيع سفيان أمرابط، لمدة 4 سنوات.

وعاد أمرابط إلى فيورنتينا بعد انتهاء فترة إعارته التي قضاها بين صفوف مانشستر يونايتد، الموسم الماضي.

وكان مانشستر يونايتد قد أبلغ فيورنتينا بعدم وجود نية لتفعيل بند شراء عقد سفيان أمرابط بعد انتهاء فترة إعارته، بنهاية الموسم الماضي.