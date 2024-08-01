الرياضة

عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة البنك في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي التي تجمع الفريقين مساء اليوم.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:-

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي 
  • خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم فؤاد 
  • خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية ورضا سليم وحسين الشحات وإمام عاشور 
  • خط الهجوم: وسام أبو علي 

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي، كل من:-

خالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد ومصطفى شوبير ومحمد عبد الله وأحمد عابدين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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