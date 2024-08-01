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أحمد جودة - القاهرة - مباراة الأهلي و البنك الأهلي منافسات دوري نايل

عاجل - تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة البنك الأهلي بدوري نايل.

النادي الأهلي، تشكيل النادي الأهلي، النادي الأهلي والبنك الأهلي، استقر المدير الفني السويسري مارسيل كولر على تشكيل النادي الأهلي الرسمي لمواجهة فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة 32 من عمر الدوري المصري.

ويسعى السويسري لرد الاعتبار والفوز على فريق البنك الأهلي بعد الخسارة التي تلقها الفريق من البنك بالدور الأول بنتجة 4-3 في مباراة قوية أقيمت بين الفريقين، ويدخل النادي الأهلي المباراة لحسم لقب الدوري والابتعاد خطوة جديدة عن منافسه نادي بيراميدز.

قائمة النادي الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

ويعاني النادي الأهلي من بعض الغيابات قبل مباراة اليوم لإسباب مختلفة حيث يغيب عن اللقاء محمد عبد المنعم للراحة، فيما يغيب كلا من إليو ديانج، ومحمد الضاوي كريستو بعد الرحيل عن الفريق إلى نادي الخلود السعودي، والصفاقصي التونسي على الترتيب، فيما يغيب طاهر محمد طاهر للإصابة، والجنوب إفريقي بيرسي تاو، وحمزة علاء، وكريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

تشكيل النادي الأهلي الرسمي لمواجهة البنك الأهلي بدوري نايل

النادي الأهلي

ويخوض النادي الأهلي مباراة الليلة لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية حيث يسعى السويسري مارسيل كولر لتحقيق الانتصار الثامن عشر له على التوالي والانفراد بالمركز الأول بعد أن تساوي مع البرتغالي مانويل جوزية، وحسام البدري، والسويسري رينيه فايلر، بتحقيق 17 انتصار متتالي.

فيما يسعى المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي للإنفراد بصدارة هدافي الدوري وتسجيل الهدف ال 15 له بالدوري المصري لهذا الموسم، والابتعاد عن المهاجم الكونغولي فيستون مايلي، وحسام أشرف مهاجم بلدية المحلة الذي يمتلك كلا منهم 14 هدف.

وجاء تشكيل النادي الأهلي للمباراة كالتالي:-

المركز اللاعبين حارسة المرمي محمد الشناوي. خط الدفاع رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني - كريم فؤاد. خط الوسط أكرم توفيق - مروان عطية - أمام عاشور - رضا سليم. حسين الشحات. خط الهجوم وسام أبو علي.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:-

حارسة المرمي:- مصطفى شوبير.

خط الدفاع:- خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد - أحمد عابدين.

خط الوسط:- محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر - كريم نيديفيد - محمد عبد الله.

خط الهجوم:- محمود عبد المنعم "كهربا".

من هو حكم ومعلق مباراة الأهلي والبنك الأهلي؟

حكام مباراة الأهلي والبنك الأهلي

وأعلن اتحاد الكورة عن طاقم حكام مباراة الأهلي والبنك الأهلي، حيث سيدير اللقاء الحكم أمين عمر ضمن منافسات الجولة 32 في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس في المباراة التي ستقام على استاد القاهرة.

ويعاون أمين عمر في مباراة الأهلي والبنك الأهلي كل من يوسف الساطي كمساعد أول، وإسلام أبو العطا مساعد ثاني، ويتواجد أحمد ناجي كحكم رابع.

فيما يجلس على تقنية الفيديو عمر الشناوي، ويعاونه أحمد صلاح.

وكان قد أدار الحكم أمين عمر مباراة واحدة للأهلي في الموسم الحالي ضد نادي زد في الجولة الثامنة وفاز الأهلي بهدف نظيف للفلسطيني وسام أبو علي.

فيما أدار عمر مباراتين للبنك الأهلي الأولى حيث انتهت المباراة الأولى بالتعادل مع الإسماعيلي 2-2، فيما انتهت الثانية بالفوز 4-1 على المقاولون العرب.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1، بتعليق المعلق الرياضي محمد عفيفي.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري قبل مباراة الليلة برصيد 72 نقطة من 28 مباراة، حيث حقق الفوز في 23 لقاء، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر مباراتين أمام الزمالك والبنك الأهلي.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز الـ 12 برصيد 34 نقطة.