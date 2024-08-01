نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يعلن تشكيل المصري في مواجهة سموحة بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني للنادي المصري عن تشكيل فريقه في مواجهة نظيره فريق سموحة بالجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

تشكيل المصري ضد سموحة

وضمت تشكيل المصري في مواجهة سموحة كالتالي:

محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي ، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، أمادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فخر الدين بن يوسف، حسين فيصل، عبد الرحيم دغموم كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، عمرو موسى، حسن علي، سمير فكري، ميدو جابر، يوسف الجوهري، ايزي ايميكا، أحمد فؤاد، أحمد شرف

موعد مباراة المصري ضد سموحة

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وسموحة

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.