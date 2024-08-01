مدرب تشيلسي يكشف عن المنفذ الأول لركلات الجزاء.. ورأيه في المقارنة مع جوارديولا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف إنزو ماريسكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، عن رأيه في المقارنة مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي.

إنزو ماريسكا يكشف عن المنفذ الأول لركلات الترجيح في تشيلسي

وأكد إنزو ماريسكا في تصريحات له منذ قليل: "أنا من يحدد منفذ ركلات الجزاء، وعندما يعود كول بالمر سيكون بالتأكيد هو المنفذ".

وأضاف: " الفرق الكبير بيننا وبين الأندية المتألقة حاليًا مثل مانشستر سيتي وأرسنال هو أن تلك الأندية أحدهم مع نفس المدرب منذ ثماني سنوات والآخر منذ خمس سنوات أما نحن، فلدينا فقط أسبوعين أو ثلاثة، أنا واثق بنسبة 100% أننا نسير على المسار الصحيح."

ثم أوضح" لقد كنت أتحدث مع طاقمي بعد فوز تشيلسي بنتيجة 4-2 على ليستر الموسم الماضي، وكنت أقول أنه يمكن بناء شيء كبير مع اللاعبين الذين يمتلكهم تشيلسي."

إنزو ماريسكا يتحدث عن المقارنة مع جوارديولا

وعن المقارنة مع جوارديولا، أشار ماريسكا: "ذلك شيء أعاني منه قليلًا يقولون إنه بسبب كوني أصلع ولدي نفس اللحية، يجب أن ألعب بنفس الطريقة لقد أحببت تلك الفكرة [فكرة غوارديولا]، لكن هذا لا يعني أنها نفس الفكرة التي لدي."