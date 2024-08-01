نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غير قابل للمساس.. ريال مدريد يرفض رحيل نجمه إلى باير ليفركوزن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، موقف النجم التركي الدولي أرادا جولر لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من الرحيل عن صفوف النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشهدت الفترة الأخيرة تألق النجم الشاب أرادا جولر لاعب فريق ريال مدريد، سواء مع منتخب تركيا أو مع الفريق الملكي، وذلك على الرغم من صغر سنه.

باير ليفركوزن يسعى للتعاقد مع جولر

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي باير ليفركوزن الألماني، يسعى لحسم التعاقد مع النجم التركي أرادا جولر في الميركاتو الصيفي، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

موقف ريال مدريد من رحيل جولر

ووفقا لما كشفه الصحفي الموثوق، فابريزيو رومانو؛ فإن الروابط الأخيرة بين أردا جولر والانتقال على سبيل الإعارة إلى باير ليفركوزن واضحة للغاية.

حيث أوضح نادي ريال مدريد، أن أردا جولر جزء أساسي من خطط الفريق الملكي وغير متاح للخروج على سبيل الإعارة، كما أن اللاعب يركز فقط مع الفريق الإسباني.