مصدر باتحاد الكرة: إبراهيم نور الدين يقترب من تولى رئاسة لجنة الحكام

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، عن اقتراب تولي الحكم الدولي إبراهيم نور الدين لرئاسة لجنة الحكام خلال الموسم، نظرا لخبرة الحكم الكبيرة.

إبراهيم نور ضمن لجنة الحكام الموسم الجديد



ووفقا للمصدر، فإن إبراهيم نور الدين، يعد أحد أبرز المرشحين لتولي رئاسة لجنة الحكام خلال الموسم الجديد، مشيرا إلى أن الأقرب لشغل المنصب، وذلك بسبب خبرته الفنية داخل المستطيل الأخضر خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى قربه من الحكام.

وأوضح المصدر، أن اتحاد الكرة ينوي تغيير في لجنة الحكام خلال الموسم، حيث سيتواجد مدير فني ورئيس للجنة الحكام، وإبراهيم نور الدين مرشح لشغل أي من المنصبين.

وقرر اتحاد الكرة رحيل فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام الحالي، وذلك بعد انتهاء فترة تعاقده، بسبب المبالغ المالية التي يتحصل عليها ولم يضيف شئ جديد للتحكيم المصري خلال فترة تواجده.

جدير بالذكر أن الحكم الدولي المعتزل إبراهيم نور الدين، يتواجظ حاليا في معسكر تحكيمي بمدينة الاسماعيلية برفقة بعض من حكام النخبة المصريين، للتدرب على بعض الحالات التحكيمية.