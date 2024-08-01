نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يتعادل سلبيًا مع سموحة بالشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة المصري وسموحة بالتعادل السلبي في المباراة المقامة حاليا بين الفريقين بالجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

يدير علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي هذه المباراة من المدرجات بعد ايقافه وعدم تواجده علي خط الملعب.

تشكيل المصري ضد سموحة

وضمت تشكيل المصري في مواجهة سموحة كالتالي: (محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي ، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، أمادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فخر الدين بن يوسف، حسين فيصل، عبد الرحيم دغموم كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن).

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، عمرو موسى، حسن علي، سمير فكري، ميدو جابر، يوسف الجوهري، ايزي ايميكا، أحمد فؤاد، أحمد شرف.