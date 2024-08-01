علي ماهر يدير لقاء المصري وسموحة من المدرجات

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أحمد جودة - القاهرة - قرر علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي إدارة مباراة فريقه المقامةحاليا أمام سموحة من المدرجات.

جاء هذا القرار بعد تلقيه عقوبة الإيقاف من لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم والتي تمنعه من التواجد على خط الملعب.

علي ماهر يعلن تشكيل المصري في مواجهة سموحة بالدوري

أعلن علي ماهر المدير الفني للنادي المصري عن تشكيل فريقه في مواجهة نظيره فريق سموحة بالجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

تشكيل المصري ضد سموحة

وضمت تشكيل المصري في مواجهة سموحة كالتالي:

محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي ، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، أمادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فخر الدين بن يوسف، حسين فيصل، عبد الرحيم دغموم كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، عمرو موسى، حسن علي، سمير فكري، ميدو جابر، يوسف الجوهري، ايزي ايميكا، أحمد فؤاد، أحمد شرف