الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على حساب البنك الاهلي

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت الآن أحداث الشوط الأول من المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من عمر الدوري المصري.

الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على حساب البنك الأهلي

وافتتح وسام أبو علي أهداف النادي الاهلي أمام البنك الأهلي وذلك بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة.

ويسعى الأهلي لمواصلة الانتصارات من أجل تأكيد تتويجه باللقب حيث يحتاج إلى 7 مقعد فقط من أجل التتويج.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية ورضا سليم وحسين الشحات وإمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:-

خالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد ومصطفى شوبير ومحمد عبد الله وأحمد عابدين.

